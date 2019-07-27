شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تدعو أهالى بورسعيد للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن هدف منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد هو الحفاظ على صحة مواطنى محافظة بورسعيد وتقديم الخدمة الطبية للمرضى على أعلى مستوى.

جاء ذلك على هامش مشاركة وفد من الوزارة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فى الماراثون الذى تم إطلاقه اليوم للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، ودعوة أهالى بورسعيد لفتح ملفات الأسر بوحدات طب الأسرة.

وأضافت الوزارة أن محافظة بورسعيد دائماً تمثل وجهاً حضارياً لمصر، مشيرةً إلى تأثير الاهتمام بالصحة على زيادة الإنتاج وزيادة الدخل القومى، وارتفاع قدرة الأطفال على التحصيل الدراسى.

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ووجهت الوزارة عدداً من النصائح للمشاركين فى الماراثون عن أهمية الإكثار من شرب المياه، والتقليل من أكل النشويات والدهون، داعيةً إلى ممارسة الرياضة وخاصةً المشي.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة السكان أطلقت صباح اليوم ماراثون رياضياً للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.