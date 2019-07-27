شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 23 مليون جنية لتطوير دور المسنين والأيتام فى 11 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة التضامن الاجتماعى، جلسة تعريفية بمشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتحديد الأدوار والمسئوليات للمحافظات نطاق التطوير.

وقالت سحر مشهور مستشار الوزير للرعاية الاجتماعية والمستشار الفنى للمشروع، إن الوزارة رصدت 23 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات بالوزارة لبناء منظومة متكاملة ومتطورة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ويعد البرنامج من الاتجاهات الحديثة بوزارة التضامن الاجتماعى التى تعمل على تطوير ورفع كفاءة مؤسسات الرعاية وإكسابهم الحياة الكريمة تحقيقا لسعادة الفرد والمجتمع.

وأضافت سحر مشهور فى تصريحات اليوم، أن انعقاد الجلسة يأتى فى إطار العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية والتجهيزات اللازمة بدور الرعاية الاجتماعية ورفع كفاءة الجهاز الإدارى بها ومقدمى الرعاية لتطوير وتحسين الممارسات المهنية وخدمات الرعاية المتكاملة، وكيفية تحفيز المشاركة المجتمعية والانخراط المدنى من أجل مناصرة المسنين و الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وتحسين أداء مؤسسات الرعاية الخاصة بهم، وتفعيل وتطبيق وثيقة المعايير الخاصة بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والسنين وتحسين أداء مؤسسات الرعاية الخاصة بهم

وتأتى الجلسة استكمالا لمحاور التطوير للبنية التحتية ومحور بناء القدرات وإدارة التنفيذ والتى وقعها أحمد خطاب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ممثلا لوزارة التضامن مع عدد من الجمعيات منتصف الشهر الماضى بقيمة 8 مليون جنيها بناء قدرات وإدارة تنفيذية، ورصد 15 مليون جنية للبنية التحتية وتدعيم دور أم كلثوم للمسنين بالقاهرة،و دار الأمل للمسنين، دار الحنان للأيتام بالسويس ودار السعادة للمسنين ومؤسسة البنات للرعاية الاجتماعية بالغربية.