شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: عقود الفيديك تنظم العلاقة بين المالك والاستشارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إن مؤتمر عقود الفيديك السنوى يهدف إلى تسليط الضوء على المستجدات التى طرأت على نماذج العقود الهندسية الصادرة عن الفيديك.

وأوضح ضاحى، خلال كلمته بفعاليات الملتقى السنوى للعقود الهندسية، اليوم السبت، أن هناك استمرارا فى التحديث الدولى للمهندسين الاستشاريين لنماذج العقود الفيديك بما يتواءم ويتناسب مع طبيعة الأعمال، مشيرًا إلى أن عقود الفيديك تنظم العلاقة بين المالك والاستشارى والنقاول فى عقود التشييد والبناء، كما أنها تقوم على ان المهندس هو المحور الرئيسى فى تنفيذ العقد.

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وأضاف ضاحى، أنه وفقا لتقديرات الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بلغ عدد المقاولين المسجلين فى مصر عام 2019 أكثر من 40 ألف عضو عامل، مشيرًا إلى أن عدد المكاتب الاستشارية المسجلة بالنقابة إلى 925 مكتبا استشاريا ما بين بيوت الخبرة ومكاتب متعددة .

جاء هذا خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوى للعقود الهندسية "الفيديك"، الذى حضره المهندس نبيل عباس عضو فيديك السعودية، المستشار المهندس تحسين صالح عضو الفيديك الاردن، الدكتور المهندس محمد غولة عضو لجنة تعريب فيديك ليبيا، الدكتور إبراهيم فهمى رئيس أكاديمية العدالة.

وشارك من نقابة مهندسين مصر فى الملتقى، المهندس مؤمن شفيق امين صندوق نقابة المهندسين واللواء المهندس هشام ابو سنة نقيب نقابة المهندسين الفرعية، بالإضافة إلى عدد كبير من المتخصصين فى الشأن الهندسى العربى والمصرى.