شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الرى تنفذ 82 قرار إزالة للتعديات النيلية فى الغربية والدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل جنوب فرع دمياط التابع لوزارة الموارد المائية والرى، 82 قرار إزالة، فى محافظتى الغربية والدقهلية، وذلك فى إطار تكليفات الوزارة بتكثيف حملات ازالة التعديات المقامة على المجارى المائية والانتهاء منها بنهاية العام الحالى.

وأوضح القطاع أنه تم إزالة 37 قرار إزالة للتعديات على مجرى نهر النيل بداخل المسطح المائى بزمام مركزى كفر شكر والقناطر الخيرية، بالقناطر الخيرية بمسطح إجمالى 2336 متر مسطح وإزالة تعديات ربط "نسايل" وحشائش وعشش وتشوينات على حافة المجرى، و45 بزمام تفتيش النيل بزفتى.

وأكدت وزارة الرى، أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى عام 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.

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