شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: انخفاض شكاوى المواطنين من نقص المياه مقارنة بالأعوام السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، عن انخفاض أعداد الشكاوى الواردة هذا العام بخصوص مشاكل نقص المياه مقارنة بالأعوام السابقة سواء على الموقع الالكترونى للشكاوى الحكومية أو الخط الساخن حيث استقبلت الوزارة 594 شكاوى، بينما وصل عدد الشكاوى الواردة عام 2016 إلى 1810 شكوى.

ووجهت الوزارة قياداتها فى المحافظات بضرورة الاستجابة لكافة الشكاوى والعمل على حلها فى حينها، وتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين، والمرور الدائم والتأكد من حالة شبكات الرى على الطبيعة، وحسم شكاوى نقص المياه، والتأكد من جاهزية معدات الصيانة الوقائية وأى معدات أخرى بالإدارات العامة، على أن يتم ابلاغ الوزارة عن حالة الجسور، أولاً بأول، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها.

الجدير بالذكر أنه تم تكليف رؤساء الهيئات والمصالح بالوزارة برفع حالة الطوارئ القصوى فى كافة محافظات الجمهورية، خلال موسم الزراعات الصيفية، و توفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصة مياه الشرب لمواجهه ارتفاع درجه الحرارة فى فصل الصيف، علاوة على المتابعة الدورية لرصد مخالفات الأرز فى مهدها حتى لا تتجاوز الزراعات المساحة التى حددتها الحكومة بـ 724 ألف فدان، والاطمئنان على حالة الرى، وعدم حدوث مشاكل تعيق وصول المياه للمنتفعين فى نهايات الترع.