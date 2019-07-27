لليوم الثانى.. "التموين" تواصل العمل بالأوكازيون الصيفى فى المحلات التجارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية لليوم الثانى العمل بالأوكازيون الصيفى، على أن يجرى عرض المنتجات بأسعار مخفضة، للتخفيف من معاناة المواطنين.
وأكدت الوزارة، أن المشاركة فى الأوكازيون ليست إلزامية على التجار، وكل تاجر يرغب فى المشاركة يتوجب عليه الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.
وكان أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، قد أكد أن الوزارة وجهت بإجراءات صارمة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأوكازيون الصيفى هذا العام، فضلاً عن مواجهة العروض الوهمية وتحرير محاضر ضد المنافذ المروجة له، حيث ستشمل فترة الأوكازيون مرحلة عيد الأضحى المبارك، وأن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع، وموضحاً بها السعر قبل، وبعد التخفيض خلال فترة الأوكازيون.
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