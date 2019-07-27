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مصرع عامل وإصابة 12 آخرين فى انقلاب سيارة نقل بصحراوى البحيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى عامل مصرعه، وأصيب 12 آخرين فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية، بمركز وادى النطرون بالبحيرة. 

 

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة وادى النطرون، بوقوع انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى. 

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أسفر الحادث عن مصرع "ر. ف ج" 38 سنة، وإصابة 12 آخرين، وتم نقلهم لمستشفي وادى النطرون العام لتقديم الرعاية الصحية، تم تحرير المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

 

 

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