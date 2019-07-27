شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عامل وإصابة 12 آخرين فى انقلاب سيارة نقل بصحراوى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى عامل مصرعه، وأصيب 12 آخرين فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية، بمركز وادى النطرون بالبحيرة.
كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة وادى النطرون، بوقوع انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.
أسفر الحادث عن مصرع "ر. ف ج" 38 سنة، وإصابة 12 آخرين، وتم نقلهم لمستشفي وادى النطرون العام لتقديم الرعاية الصحية، تم تحرير المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع عامل وإصابة 12 آخرين فى انقلاب سيارة نقل بصحراوى البحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.