شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تستقبل طلاب الثانوية "المتظلمين" للاطلاع على كراسات الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استقبال طلاب الثانوية العامة، المتظلمين على نتيجة امتحانات الدور الأول، لتمكينهم من الاطلاع على كراسات الإجابة، وكتابة ملاحظاتهم.

وقالت مصادر، إن الكنترولات تعمل اليوم السبت فى استقبال الطلاب، لكتابة ملاحظاتهم، لافتة إلى أن لجان مراجعة ملاحظات الطلاب داخل الكنترولات تجرى عملها فى النظر فيما كتبه الطلاب حول كراسات الإجابة، وأى طالب يثبت حقه فى درجة أو نصف درجة سيتم منحها له دون تردد.

وأوضحت المصادر، أن التظلمات انخفضت منذ فتح باب قبول تظلمات طلاب الثانوية العامة، لأن معظم الطلاب المتظلمين كانوا يرغبون فى التقدم بتظلمات فى بداية المرحلة، ولكن باب قبول تظلمات الطلاب مفتوح حتى 16أغسطس المقبل.