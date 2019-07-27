طلاب الدبلومات الفنية يبدأون امتحان الدور الثانى فى اللغة العربية والدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم السبت امتحانات الدور الثانى لشهادات الدبلومات الفنية، حيث يؤدى الطلاب امتحاناتهم فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية. وتقدم لامتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات 235545 طالب وطالبة. وتعقد الامتحانات فى 625 لجنة بجميع القطاعات منها 313 لجنة للتعليم الصناعى، و117 لجنة للتعليم الزراعى، و164 لجنة للتعليم التجارى، و31 لجنة للتعليم الفندقى. Advertisements

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