شكرا لقرائتكم خبر عن وفد البرنامج الرئاسى للشباب الإفريقى يستمعون لشرح عّن مشروعات محور القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت هيئة قناة السويس، عرضا تفصيليا، عّن مشروعات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وأهم الفرص الاستثمارية، بقناة السويس، وذلك أمام وفد الدفعة الأولى للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى.

وحرصت الهيئة، على وضع كافة المشروعات القومية التى قامت بها الدولة، أمام الشباب الافريقى، وذلك مع عرض كامل بالصور والبيانات الرسمية، والتى جعلت الشباب الافريقى، يبدون اهتماما كبيرا، ويسجلون العديد من البيانات المذكورة.

واستعرضت القناة المشاريع الاستثمارية فى محور قناة السويس من الانفاق الجديدة، والمزارع السمكية، وكذلك المدن الجديدة التى يتم إنشائها حاليا.

وتستضيف هيئة قناة السويس، بالإسماعيلية، وفد من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى، يضم 100 شاب وفتاة من مختلف الجنسيات الإفريقية، وذلك ضمن دفعات متتالية تضم 1000 شاب على 10 دورات بالأكاديمية الوطنية للشباب.