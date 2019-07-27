شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مميش لـ"الشباب الإفريقى": قناة السويس حفرها المصريون لخدمة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس أنه يعتز ويفخر أنه إفريقيا، وذلك لأن مصر جزء رئيسى وهام من القارة السمراء، وهى المستقبل الواعد والاقتصادى للعالم بأسره.

وأضاف الفريق مهاب مميش، خلال استقباله للدفعة الأولى للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى، فى مقر قناة السويس، بالإسماعيلية، أن قناة السويس هى جزء هام للغاية فى تاريخ مصر، وقناة السويس، حفرت بأيدى المصريين، وشارك فى حفرها مليون مصرى من بين 4 مليون مصرى فى ذلك الوقت.

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وأوضح الفريق مهاب مميش، أن القناة ليست لمصر وحدها ولكن العالم أجمع، وحفرها المصريين بالدم والعرق والجهد لخدمة العالم كله، وفى السنوات الماضية حفرت قناة جديدة، لكى تزيد من عملية التسهيل على حركة التجارة العالمية.

يذكر أن الدفعة الأولى من شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى، تتكون من 100 شاب وفتاة من مختلف الجنسيات الإفريقية، ضمن دفعات متتالية تتكون من 1000 شاب إفريقى.