أخبار مصر | بمناسبة "موسم الحج".. ندوة لـ"خريجي الأزهر بالغربية" بالتعاون مع "القومي للمرأة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة "موسم الحج".. ندوة لـ"خريجي الأزهر بالغربية" بالتعاون مع "القومي للمرأة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، فرع الغربية برئاسة الدكتور سيف قزامل، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة صفاء مرعي، ندوة عن مناسك الحج والدروس المستفادة.

وحضر الندوة الشيخ محفوظ المداح، الأمين العام للفرع المنظمة، وزينب فايد، عضوة المجلس ومشاركة منطقة الغربية الأزهرية برئاسة الشيخ عصام بكر وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية ومنطقة وعظ الغربية برئاسة الشيخ محمد عويس، مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى ومديرية الشباب والرياضة برئاسة أحمد الوكيل وكيل الوزارة ويسرى الديب المدير العام وشباب أول وثانى طنطا وايهاب زغلول المنسق الإعلامى للمنظمة فرع الغربية.

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وحاضر بالندوة الشيخ محفوظ المداح مدير عام وعظ الغربية السابق والأمين العام للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالغربية.

وقال محفوظ إن الحج فرض فى السنة التاسعة من الهجرة, ويجب على المسلم مرة واحدة في العمر، وكذلك العمرة، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة هي حجة الوداع، واعتمر أربع مرات.

وأضاف أن للحج من الأجر العظيم والمنافع الكثيرة مالايعد ولايحصى فالحج مؤتمر إسلامي كبير يلتقي فيه المسلمون، ويشعرون بحاجتهم للوحدة، والاتحاد حين يلبسون لباساً واحداً، يقفون على صعيد واحد، ويتوجهون لرب واحد, لا فرق بين غني وفقير، ولا أسود وأبيض إلا بالتقوى، فكلهم سواسية، جاؤوا لتحقيق الوحدة والأخوة الإسلامية, والتعاون في الخير.