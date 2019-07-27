أخبار مصر | مواجهة تورم القدمين.. نصائح من 'التضامن' لحجاج الجمعيات الأهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهة تورم القدمين.. نصائح من 'التضامن' لحجاج الجمعيات الأهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن، بعض النصائح لحجاج الجمعيات الأهلية لاتباعها خلال رحلة الحج بالأراضى المقدسة للعمل على راحتهم.

وننشر النصائح والإرشادات التوعوية لوزارة التضامن وخاصة مع سفر أول فوج لحجاج الجمعيات نقدم لكم أهم التوصيات الطبية وهي كالآتي:

تورم القدمين مشكلة شائعة خاصةً في موسم الحج لذا إليكم7 نصائح بسيطة للتخفيف من معاناة تورم القدمين:

- تجنب الوقوف والتحميل على قدميك لفترة طويلة.

- قم بالاسترخاء مع رفع ساقيك لأعلى قليلاً.

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- حاول النوم على الجانب الأيسر.

- قم بارتداء الجوارب الداعمة، ولكن تجنب الجوارب ذات الأربطة الضيقة على الكاحل.

- مارس المشي يومياً لتنشيط الدورة الدموية في القدمين يفضل قبل السفر.

- حافظ على ارتداء الملابس الفضفاضة المريحة، يمكن أن تمنع الملابس الضيقة التدفق السليم للدم.

- قم بتدليك قدميك للحد من احتباس الدم فيهما.