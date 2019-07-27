أخبار مصر | "التضامن" تستكمل توزيع بطاقات خدمات ذوي الإعاقة غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تستكمل توزيع بطاقات خدمات ذوي الإعاقة غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل وزارة التضامن الاجتماعي، توزيع باقي بطاقات خدمات ذوي الإعاقة على المحافظات، غدا الأحد، وذلك في محافظتي المنوفية والفيوم ثم محافظتي الجيزة والشرقية، بالإضافة إلى توزيع البطاقات في محافظتي القاهرة والبحيرة الثلاثاء 30 يوليو.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد بدأت تسليم بطاقة الخدمات المتكاملة الإثنين الماضي، في 11 محافظة وهي "جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد" ثم محافظات القناة "السويس والإسماعيلية وبورسعيد" ومن محافظات الدلتا "الدقهلية ودمياط" إلى جانب مرسى مطروح وأسوان.

ويتطلب استخراج البطاقات المتكاملة إجراء كشف طبي تقوم به أحد مستشفيات وزارة الصحة أو إحدى الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، على أن يتبع ذلك إجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الاجتماعي الأقرب لمحل الإقامة، وذلك لإثبات وجود الإعاقة. والمقصود بالإعاقة، طبقًا لما ذكره القانون رقم 10 لسنة 2018، هي القصور أو الخلل الكلي أو الجزئي المستقر، سواء كان بدنيًا أو ذهنيًا أو عقليًا أو حسيًا، الذي يمنع صاحبه من المشاركة بصورة فعالة مع المجتمع وعلة قدم المساواة مع الآخرين.