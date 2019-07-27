أخبار مصر | الشارقة يهزم الهلال.. ويعلن حصوله على توقيع ريكاردو جوميز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشارقة يهزم الهلال.. ويعلن حصوله على توقيع ريكاردو جوميز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الشارقة بطل الدوري الإماراتي لكرة القدم في الموسم الماضي، عن نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب "ريكاردو جوميز" مهاجم الرأس الأخضر، ونادي بارتيزان بلجراد الصربي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ليبدا اللاعب مشواره مع الفريق في الموسم الجديد.

يذكر بأن اللاعب "ريكاردو جوميز" كان مطلوب من قبل إدارة نادي الهلال، والتي تفاوضت مع اللاعب في الفترة الأخيرة بحسب التقارير الإعلامية، ولكن يبدو بأن نادي الشارقة كان أكثر جدية في المفاوضات وخطف اللاعب من بين أنياب الزعيم.

وتحدث نادي الشارقة في بيان رسمي له عبر حسابه على موقع تويتر، حول قصة إنتقال اللاعب ريكاردو جوميز قائلًا: "نادي الشارقة يظهر بخدمات ريكاردو جوميز، أحد هدافي الدوري الصربي وهداف منتخب الرأس الأخضر وهداف بطولة الدوري البرتغالي سابقًا".