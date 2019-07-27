شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء استثنائيًا لعبور حجاج غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل السلطات المصرية، فتح معبر رفح البري بشمال سيناء استثنائيًا، وذلك لعبور حجاج قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وأكد مصدر مسؤول، أنه تم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة بالمعبر من الجانب المصري، لسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير عبور حجاج غزة، علاوة على توفير عدد إضافى من السيارات السياحية لنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي.

يذكر أن السلطات المصرية، تقوم بفتح المعبر في اتجاه واحد، منذ الخميس الماضي ولمدة ٤ أيام متتالية، لعبور الحجاج الفلسطينيين من قطاع غزة على عدة أفواج.