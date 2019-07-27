شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يتوجه إلى واشنطن لعقد مباحثات مع نظيره الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر القاهرة الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، متوجهاً إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى، بناء على دعوة رسمية من مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكى.

ومن المقرر أن يعقد القائد العام للقوات المسلحة جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الدفاع الأمريكى لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.