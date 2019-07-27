شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تناقش إجراءات التشغيل التجريبي لمشروع «مسار العائلة المقدسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وزارة التنمية المحلية، السبت، اجتماعا بمقر الوزارة لمتابعة الخطوات التنفيذية التي اتخذتها المحافظات لتنفيذ المشروع القومي لإحياء مسار العائلة المقدسة، لتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع، وتقديم الدعم للمحافظات المعنية بالمسار، وذلك بتكليف من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وحضور قيادات الوزارة، ومنسق عام المشروع، وممثل وزارة السياحة، وممثلين عن المحافظات المعنية بالمشروع وهي القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء وبورسعيد.

تناول الاجتماع مناقشة إجراءات مرحلة التشغيل التجريبي للمسار، والتي تضم خمس مواقع أثرية وهى كنيسة أبوسرجة بمصر القديمة، وكنيسة العذراء بالمعادى بمحافظة القاهرة، وثلاثة أديرة بوادى النطرون بمحافظة البحيرة وهى دير البراموس ودير السريان ودير الأنبا بيشوى.

واستعرض ممثلوا محافظة القاهرة، خلال الاجتماع، الخطوات التنفيذية التي قامت بها استعداداً للمرحلة التجريبية للمسار، مشيرين إلى تطوير منطقة مصر القديمة وإزالة أكبر مقلب قمامة لقطاع غرب القاهرة وتحويله إلى حديقة مفتوحة يتم تطويرها لتصبح متصل سياحى بين مجمع الأديان ومتحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة، كما يجرى العمل على تشجير طريق مسار العائلة بالمناطق المحددة، وإقامة مرسى سياحى خاص بكنيسة المعادي، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بها وإضفاء مظهراً تراثياً وجمالياً للمنطقة.

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ولفت ممثلوا محافظة البحيرة إلى رصف وتوسعة الطريق المؤدى إلى الأديرة الثلاث بطول 1،5 كيلومتر، وإنارته على الجانبين، ويجرى زراعة نخل على طول الطريق وتزويد الطريق بلوحات إرشادية موضح عليها أيقونة العائلة المقدسة والتي توضح معالم المدينة السياحية أمام مدخل مدينة وادى النطرون بطريق القاهرة الإسكندرية، موضحين أنه يجرى تصميم مخيمات توحى إلى العصور القبطية كنقاط استراحة للسائحين داخل ساحات الأديرة الثلاث.

كما قدم ممثلوا المحافظات المعنية، خلال الاجتماع، عرضاً متكاملاً لأهم الأنشطة والإجراءات التي قاموا بها لتنفيذ المشروع الذي يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تم رصف العديد من الطرق وتطوير المناطق المحيطة بنقاط مسار العائلة المقدسة داخل محافظاتهم وتوفير دورات المياه والاستراحات والخدمات واللوحات الارشادية على الطرق المؤدية للمسار.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن المشروع القومى لمسار العائلة المقدسة يعد إيقونة الحج المسيحى إلى مصر وهو أطول مسار حج في العالم داخل دولة واحدة، ويكتسب أهمية بالغة في إطار مباركة بابا الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة لاعتماده ضمن رحلات الحج المسيحى، مشيراً إلى ما سيحمله المشروع من خير لمصر بتنشيطه للسياحة الدينية وخلق فرص عمل وتطوير البنية التحتية للمحافظات التي يمر بها المشروع.

وأضاف شعراوي أن مراحل مسار العائلة المقدسة تبدأ بمرحلة التشغيل التجريبي بمحافظتى القاهرة والبحيرة، ثم المرحلة الأولى وتضم أديرة جبل الطير ودرنكة ودير المحرق بمحافظتى المنيا وأسيوط، ثم المرحلة الثانية وتضم باقى محافظات مسار العائلة مثل تل بسطا في الشرقية، وسخا بكفر الشيخ، وسمنود بالغربية.