صور.. وصول شباب البرنامج الرئاسى للأفارقة لمقر قناة السويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، وفد من الدفعة الأولى لشباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفارقة، لمقر هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، حيث يستمعون لشرح عام عن أهم المشروعات القومية فى القناة من الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس.
ويحضر الزيارة وفد الدفعة الأولى المكون من 100 شاب وفتاة من مختلف الجنسيات الأفريقية، وذلك ضمن دفعات متتالية تضم ألف شخص من القيادات الشبابية فى القارة السمراء.
ويضم البرنامج الرئيسى لتأهيل شباب الأفارقة بالأكاديمية الوطنية للشباب، وزيارة عدد من الأماكن المهمة والحيوية فى مختلف ربوع مصر.
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