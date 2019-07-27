شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. إزاى تعرف نتيجة تظلمك × 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر كثير من طلاب الثانوية العامة، نتيجة تظلمه فى مواد بنتيجة الثانوية العامة الدور الأول بعد اطلاعه على كراسة الإجابة وكتابة ملاحظاته. ”الخليج 365” يقدم فى 5 خطوات لمعرفة النتيجة على التظلم. 1ـ عقب إطلاعك على كراسة الإجابة وكتابة ملاحظاتك انتظر 3 أيام لتظهر نتيجتك. 2ـ برجاء الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم على الرابط التالى. Advertisements http://emis.gov.eg/ 3ـ ستظهر لك عبارة "خدمة جديدة تقدم لأول مرة" اضغط عليها. 4ـ يظهر لك رابط جديد "http://tazalom.thanwya.emis.gov.eg/" بالدخول عليه يمكنك من معرفة نتيجة التظلم. 5ـ إطلع على نتيجة التظلم من خلال رقم الجلوس وبطاقة الرقم القومى للطالب.

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