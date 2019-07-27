شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 17 رحلة لنقل 4210 حجاج إلى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران، جسرها الجوى إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، لأداء مناسك الحج.

ومن المقرر أن تسير الشركة اليوم السبت، 17 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 4210 حجاج، بواقع 11 رحلة إلي جدة لنقل 2690 حاجا من حجاج فلسطين وحجاج السياحة وقرعة الغربية والقاهرة والشرقية وأسيوط وتضامن الوادي الجديد، و 6 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 1520 حاجا من الحجاج الاجانب وترانزيت باماكو وتونس وباريس وكانو ولاجوس وامستردام وقرعة القاهرة.

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جدير بالذكر، أن الشركة الوطنية مصر للطيران من المقرر أن تنقل هذا العام إلى الأراضى المقدسة 76 ألف حاج، على 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر ذاته.