وزير الدفاع يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث تعزيز التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر القاهرة، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، متوجهاً إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى، بناءً على دعوة رسمية من مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكى. ومن المقرر أن يعقد القائد العام للقوات المسلحة، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الدفاع الأمريكى، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.

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