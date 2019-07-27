مباشر قطر يكشف تدهور صحة شقيق تميم الأصغر ودخوله فى غيبوبة بلندن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع مباشر قطر، نقلا عن مصدر مسئول داخل المستشفى العام فى العاصمة البريطانية لندن، عن تدهور الحالة الصحية للشقيق الأصغر للأمير القطرى تميم بن حمد آل ثانى (محمد بن حمد آل ثانى)، ودخوله فى غيبوبة تامة حجز على إثرها بالعناية المركزة بالمستشفى منذ ساعات.

وأضاف الموقع أنه عند سؤال الأطباء عن مدى الحالة الصحية للأمير القطرى، قال أحد الأطباء المتابعين لحالة الأمير الصغير بأنه فى صباح أمس الجمعة جاءت سيارة الإسعاف بشخص عربى فى حالة غيبوبة تامة وهرول الأطباء مسرعين لإنقاذ الحالة الصحية للأمير الصغير، وتم عمل الإسعافات المطلوبة له سريعا، وحتى الآن لم تستقر صحته ويوجد فى غرفة العناية المركزية للمستشفى تحت إشراف نخبة من الأطباء.

ويبلغ محمد بن حمد آل ثانى الشقيق الأصغر لتميم بن حمد الأمير القطرى من العمر 30 عاما، يحمل درجة البكالوريوس من كلية الشئون الدولية بجامعة جورج تاون، ودرجة الماجستير فى الإدارة العامة من كلية الحكومة بجامعة هارفارد كينيدى، ويعد الرجل الأخطر فى قطر، وحاكم الظل الذى يدير خيوط اللعبة من وراء الستار، حيث اتُهم بإدارة شبكة تجسس ضد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقرصنة حسابات أكثر من 1200 شخصية أمريكية، وإدارته لملف استضافة قطر لكأس العالم 2022، وهو من سهل تقديم الفساد والرشاوى لأعضاء الفيفا، واتهمة أيضا بالتلاعب فى اقتصاد أيسلندا عبر استحواذه على حصة قدرها 5.1% من بنك كاوبثينغ الأيسلندى مقابل 280 مليون دولار فى عام 2008، وهو مطلوب للقضاء الأمريكى الآن من خلال قضية قانونية أقيمت ضده، اتهمته بقرصنة البريد الإلكترونى لرجل الأعمال الأمريكى إيليوت برويدى، ويطاله أيضا شبهة التجسس وقرصنة حسابات أكثر من 1200 شخصية أمريكية.