شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أصوات وروائح وإشارات تنذر بخطورة على سيارتك أثناء القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد العديد من الروائح والأصوات التى تظهر داخل السيارات خلال فصل الصيف أثناء القيادة على الطرق، ولا يدرى قائد المركبة مدى خطورتها على السيارة، وتكون غير مألوفة وتعد إنذار مبكر لمشكلة ما، قد يوفر الحل المبكر لها المال والجهد الكثير لصاحب السيارة ومن تلك الروائح:

- رائحة العفن: تشير إلى وجود ماء راكد عادة ما يكون تحت سجادة السيارة، وذلك سوف يؤدى إلى إفساد السجادة وإحداث صدأ فى هيكل السيارة، ويجب إزالتها وتجفيف المياه من تحتها.

- رائحة زيت نفاذ: يكون السبب إما زيادة ملء خزان زيت المحرك، أو علامة على زيادة احتراق زيت المحرك واحتياجه للتغيير، ويجب تغييره فى أقرب وقت.

- رائحة احتراق بلاستيك: يكون السبب إما أنك تقود السيارة والفرامل مشدودة، أو أن يكون حدث سخونة زائدة للإطارات سببها احتكاكها بشيء ما، ويجب تخفيض السرعات وفحص الإطارات.

- اضاءة علامة البطارية أمامك: المشكلة ستكون إما فى البطارية أو فى الدينامو أو فى سير الدينامو.

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- حدوث رجة مصاحبة لصوت فى أثناء تشغيل السيارة أو ضعف فى القدرة على التسارع: يجب فحص ما يسمى بطقم الكهرباء (البوجيهات، الأبلاتين، الكوندينسر) حيث سيكون عطب أحدها هو السبب.

- حدوث اهتزاز لعجلة القيادة أو للسيارة ككل على السرعات العالية (بدءا من 80 أو 90 كم/ساعة فيما فوق): يتم عمل ضبط اتزان للسيارة عند أحد مراكز الخدمة المتخصصة.

- سماع أصوات احتكاك عند إدارة المقود يمينا أو يسارا: ستكون المشكلة فيما يعرف بنظام التوجيه أو نقص فى زيت "باور" المقود.

- سماع صوت صافرة عند الضغط على بدال الفرامل: غالبا ما سيكون السبب تسرب حصوات بين تيل الفرامل وطنبورة العجل، ويتوجب تنظيف أسفل السيارة بمحطة البنزين.

- سماع صوت احتكاك مرتفع عند الضغط على بدال الفرامل: ستكون المشكلة فى تيل الفرامل وعند سماع مثل هذا الصوت قد تتطلب تغييره.

- تغير صوت المحرك: غالبا ما يكون مؤشرا على سخونة زائدة بالمحرك خاصة إذا كان الصوت يصدر فى أثناء القيادة على سرعة منتظمة، ولاختبار خطورة الأمر عليك بتغيير سرعة المحرك أو توقيفه، وإذا استمرت المشكلة فعليك بتوقيف السيارة لتبرد ثم قم بفحص مستوى المياه فى المبرد.