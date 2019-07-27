شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار "اجرى لصحتك".. ماراثون فى بورسعيد للتعريف بمنظومة التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم فعاليات الماراثون الرياضى للجرى والدراجات، بمحافظة بورسعيد، بهدف التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، ودعوة المواطنين لفتح ملفات الأسر بوحدات طب الأسرة.

وأوضحت وزارة الصحة أن الماراثون أطلقته وزارة الصحة والسكان متمثلة فى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "صحتنا فى أسلوب حياتنا" و"المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع محافظة بورسعيد، "، ويشارك به 300 مواطن من أهالى بورسعيد من ضمنهم ما يقرب من 50 من ذوى القدرات الخاصة.

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وأضافت وزارة الصحة أن فعاليات المارثوان بدأت فى الثامنة من صباح اليوم بدايةً من نقطة الانطلاق أمام ديوان عام محافظة بورسعيد، مروراً بشارع 23 يوليو، ووحدة صحة العرب، ووحدة صحة المناخ 1، ومستشفى التضامن، ومستشفى الرمد، وصولاً إلى ميدان حديقة الأمل فى تمام الساعة التاسعة، يتقدم الماراثون سباق درجات، والمشاركون من ذوى القدرات الخاصة.