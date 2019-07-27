شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: الانتهاء من صرف السلع المدعمة للبقالين ضمن مقررات الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الانتهاء من صرف السلع التموينية المدعمة لبقالين التموين ضمن مقررات شهر يوليو الجارى، ليصرفها أصحاب بطاقات التموين حتى نهاية الشهر، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم فحص جميع التظلمات التى يستقبلها الموقع الإلكترونى www.tamwin.com.eg من المواطنين بشأن استبعادهم من منظومة دعم السلع التموينية ضمن المرحلة الرابعة، بسبب معايير لجنة العدالة الاجتماعية، ومن يثبت أحقيته فلن يتم إيقاف البطاقة الخاصة وسيظل يصرف السلع التموينية والخبز المدعم.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد بدأت تطبيق المرحلة الرابعة من تنقية بطاقات التموين، واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع التموينية، حتى تستمر الوزارة فى استخراج بطاقات تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية والعمالة الموسمية والمستفيدين من "تكافل وكرامة"، حيث بدأت الوزارة فى إرسال رسائل قصيرة لغير المستحقين لدعم السلع على بونات صرف الخبز والسلع التموينية تفيد بأنهم من غير المستحقين وسيتم إيقاف بطاقاتهم.