شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تشدد على عدم حيازة المحمول بامتحان الدور الثانى للدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة عدم حيازة التليفون المحمول فى لجان امتحانات الدور الثانى والتى انطلقت اليوم السبت، مؤكدة أن من يتم ضبطه داخل اللجان ستتم إحالته للشئون القانونية.

وأكدت أنه يتم إلغاء الامتحان فى المادة حال حيازة التليفون المحمول، وحال محاولة الغش يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد طبقاً للتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وتقدم لامتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات 235545 طالبا وطالبة، كما يؤدى اليوم السبت الطلاب امتحاناتهم فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

وتعقد الامتحانات فى 625 لجنة بجميع القطاعات منها 313 لجنة للتعليم الصناعى، و117 لجنة للتعليم الزراعى، و164 لجنة للتعليم التجارى، و31 لجنة للتعليم الفندقى.