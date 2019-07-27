شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لبعثة الحج: تفويج 923 حاجا من المدينة المنورة إلى مكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح اللواء عمرو لطفى الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية أنه مع نسائم فجر اليوم السبت، تم تفويج 923 حاجا إلى مكة المكرمة بعد قضائهم 5 أيام فى رحاب المدينة المنورة.
وأوضح الرئيس التنفيذى لبعثة الحج أنه تم نقل الحجاج مع نسائم الفجر لتفادى سفرهم مع ارتفاع درجات الحرارة فى ساعات النهار.
وأضاف أنه تم تجهيز 22 حافلة حديثة ومجهزة على أعلى مستوى لراحة الحجاج خلال مدة سفرهم إلى مكة المكرمة، مشيرا إلى أنه تتم متابعة خط سير هذه الحافلات عبر تقنية "GPS" تحسبا لأى طوارئ ويتم ربطها بغرفة العمليات المركزية بمكة المكرمة.
من جانبه أوضح المقدم أحمد حفنى من غرفة عمليات بعثة حجاج القرعة بالمدينة المنورة أنه تم إبلاغ الحجاج المغادرين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة قبل السفر بـ24 ساعة.
وأضاف أنه منعا لحالات التكدس أمام الحافلات، تم إبلاغ كل حاج برقم حافلته ومقعده قبل السفر بيوم كامل.
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