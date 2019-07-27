وفد من الصحة يتوجه لبورسعيد لمتابعة التشغيل التجريبى للتأمين الصحى الشامل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه وفد من وزارة الصحة، صباح اليوم، إلى محافظة بورسعيد، لمتابعة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.
ويترأس الوفد غرفة العمليات والطوارئ بمقر مبنى هيئات التأمين الصحى الجديد، والتى تعمل على مدار الـ24 ساعة يومياً، للوقوف على معدلات تسجيل الأسر فى الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة معدل العمليات الجراحية التى تجرى بالمستشفيات، لتذليل أى عقبات قد تواجههم.
ويتفقد الوفد عدداً من المستشفيات ووحدات طب الأسرة والتي تعتبر نواة المنظومة الجديدة حيث يتم بها فتح ملفات الأسر، وكذلك متابعة سير العمل ميدانياً، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
جدير بالذكر، أن التشغيل التجريبى للتأمين الصحي الشامل قد تم إطلاقه بمحافظة بورسعيد فى الأول من يوليو الجارى، ويستمر لمدة شهرين.
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