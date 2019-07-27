شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع التعليم الفنى يتفقد لجان امتحان دبلومات الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، وهاشم جامع رئيس الإدارة المركزية بالقطاع، بعض لجان امتحانات الدبلومات الفنية فى محافظتى القاهرة والجيزة، باختبارات الدور الثانى والتى انطلقت صباح اليوم السبت.

وشملت الزيارة التأكد من الانضباط داخل اللجان وعدم وجود أى شكاوى من الطلاب فى مادة اللغة العربية أو التربية الدينية، وأيضا التشديد على عدم السماح بالغش داخل اللجان.

وتقدم لامتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات 235545 طالب وطالبة، كما تعقد الامتحانات فى 625 لجنة بجميع القطاعات منها 313 لجنة للتعليم الصناعى، و117 لجنة للتعليم الزراعى، و164 لجنة للتعليم التجارى، و31 لجنة للتعليم الفندقى.