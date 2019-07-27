شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أول جامعة إماراتية وأول مدرسة لغات تعليم أساسى بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أسامه عبد الغنى، رئيس جهاز مدينة العلمين، أنه جارى تنفيذ أول جامعة إماراتية خاصة داخل مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى الجامعة الأهلية ، وجامعة العلوم والتكنولوجيا.

وأضاف المهندس أسامة عبد الغنى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه جارى طرح تنفيذ أول مدرسة لغات تعليم أساسى داخل المدينة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع مخابز داخل المدينة.

كان المهندس عبد المطلب عمارة، أكد أنه من المقرر أن يتم طرح أول وحدات سكنية بمنطقة الدوان تاون بالعلمين الجديدة خلال أيام، لافتا إلى أن العمل بالمشروع جارى على قم وساق، ومان المقرر الانتهاء من تشطيب كامل الوحدات قبل الموعد، وتسليم الوحدات للحاجزين سيبدأ اعتبارا من يونيو 2020.

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وأوضح نائب وزير الإسكان، أن منطقة الداون تاون تتضمن 1320 شقة بمساحات مختلفة تتراوح من 130 مترا وحتى 250 مترا، مؤكدا أن لجنة التسعير انتهت من تسعير الوحدات، وسيتم طرح الوحدات الجديدة بنظام الاون لاين، على أنه سيكون هناك انظمة مختلفة للسداد.