شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. كنائس البحر الأحمر تحتفل بتجليس الانبا ايلاريون الأسقف الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل إيبارشية البحر الأحمر اليوم السبت، 27 بتجليس الأنبا إيلاريون أسقفًا للإيبارشية، بحضور عدد كبير من الأساقفة والرهبان والكهنة.

ومن بين الأساقفة المشاركين بالحضور، الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة.

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والأسقف الجديد خريج كلية علوم وحاصل على دكتوراة في الكيمياء ودخل دير العذراء البراموس عام 1999 وترهب 2001، وصار كاهنا قسا وقمصا في الدير وكان مساعدا لوكيل الدير وقد قدم الدير وذكاه، وله من العمر 53 عاما، ويخلف في ايبارشية البحر الاحمر الانبا ثاؤفيلوس الأسقف الراحل والذي كان أول أسقف عليها.