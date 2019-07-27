التنمية المحلية تناقش خطوات تنفيذ مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه وزير التنمية المحلية، بعقد اجتماع بمقر الوزارة لمتابعة الخطوات التنفيذية التي اتخذتها المحافظات لتنفيذ المشروع بحضور قيادات الوزارة و منسق عام المشروع وممثل وزارة السياحة و ممثلين عن المحافظات المعنية بالمشروع وهى القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا واسيوط والغربية وشمال سيناء وبورسعيد.

وتناول الاجتماع مناقشة إجراءات مرحلة التشغيل التجريبي للمسار والتي تضم خمس مواقع أثرية وهى كنيسة أبو سرجة بمصر القديمة وكنيسة العذراء بالمعادى بمحافظة القاهرة وثلاثة أديرة بوادى النطرون بمحافظة البحيرة وهى دير البراموس ودير السريان ودير الأنبا بيشوى.

واستعرضت محافظة القاهرة خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية التي قامت بها استعداداً للمرحلة التجريبية للمسار حيث تم تطوير منطقة مصر القديمة وإزالة أكبر مقلب قمامة لقطاع غرب القاهرة وتحويله الى حديقة مفتوحة يتم تطويرها لتصبح متصل سياحى بين مجمع الأديان ومتحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ، كما يجرى العمل على تشجير طريق مسار العائلة بالمناطق المحددة ، وإقامة مرسى سياحى خاص بكنيسة المعادى ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بها وإضفاء مظهراً تراثياً وجمالياً للمنطقة .

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كما رصفت محافظة البحيرة ونفذت توسعة الطريق المؤدى الى الأديرة الثلاث بطول 1,5 كيلومتر وإنارته على الجانبين ويجرى زراعة نخل على طول الطريق وتزويد الطريق بلوحات إرشادية موضح عليها أيقونة العائلة المقدسة والتي توضح معالم المدينة السياحية أمام مدخل مدينة وادى النطرون بطريق القاهرة الإسكندرية ، ويجرى تصميم مخيمات توحى الى العصور القبطية كنقاط استراحة للسائحين داخل ساحات الأديرة الثلاث .

وقدمت المحافظات خلال الاجتماع عرضاً متكاملاً لأهم الأنشطة والإجراءات التي قاموا بها لتنفيذ المشروع الذي يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى ، حيث تم رصف العديد من الطرق وتطوير المناطق المحيطة بنقاط مسار العائلة المقدسة داخل محافظاتهم وتوفير دورات المياه والاستراحات والخدمات واللوحات الارشادية على الطرق المؤدية للمسار .

وأكد الوزير، أن المشروع القومى لمسار العائلة المقدسة يعد إيقونة الحج المسيحى الى مصر وهو أطول مسار حج في العالم داخل دولة واحدة ويكتسب أهمية بالغة في إطار مباركة بابا الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة لإعتماده ضمن رحلات الحج المسيحى

​وأشار الي ما سيحمله المشروع من خير لمصر بتنشيطه للسياحة الدينية وخلق فرص عمل وتطوير البنية التحتية للمحافظات التي يمر بها المشروع ، وأضاف شعراوي أن مراحل مسار العائلة المقدسة تبدأ بمرحلة التشغيل التجريبي بمحافظتى القاهرة والبحيرة ثم المرحلة الأولى وتضم أديرة جبل الطير ودرنكة ودير المحرق بمحافظتى المنيا وأسيوط ثم المرحلة الثانية وتضم باقى محافظات مسار العائلة مثل تل بسطا في الشرقية وسخا بكفر الشيخ وسمنود بالغربية .