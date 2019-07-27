شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية اسم الشهيد عمر ياسر سالم إلى رتبة نقيب (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الوقائع المصرية في عددها الصادر، السبت، قرارا لوزارة الداخلية بترقية اسم الشهيد ملازم أول عمر ياسر عبدالعظيم سالم، الضابط بمديرية أمن الشرقية سابقا، استثنائيا، إلى رتبة النقيب اعتبارا من 1 يونيو 2019. وجاء القرار على النحو التالي:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترقية اسم الشهيد عمر ياسر سالم إلى رتبة نقيب (نص القرار) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.