شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور أعلى طريق السويس الصحراوى بسبب انقلاب سيارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شخص بعدما انقلبت سيارته الملاكى بطريق السويس الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وتم نقل المصاب الى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق السويس الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
كانت هذه تفاصيل خبر توقف حركة المرور أعلى طريق السويس الصحراوى بسبب انقلاب سيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.