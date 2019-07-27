شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور أعلى طريق السويس الصحراوى بسبب انقلاب سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شخص بعدما انقلبت سيارته الملاكى بطريق السويس الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وتم نقل المصاب الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق السويس الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.