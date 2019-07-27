شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت تانى مرة.. تسريب جديد بخط مياه شارع الجمهورية بسوهاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترجع واقعة اليوم عقب تلقى الأجهزة المعنية بسوهاج بلاغا يفيد بحدوث تسريب بخط مياه شارع الجمهورية بحى شرق على بعد أمتار من مكان واقعة التسريب الأولى، وتم الدفع بسيارات من شركة مياه الشرب لشفط المياه والسيطرة على الوضع، وتجرى الآن عملية الإصلاح للخط.

يذكر أن شارع الجمهورية شهد الأحد الماضى حدوث انفجار لخط مياه الشرب المار بالشارع بقطر 28 بوصة، وتم الدفع بــ 10 سيارات كسح لإنقاذ الشارع والشوارع الجانبية من الغرق، خاصة بعد دخول المياه أبواب العمارات والمنازل.

ومن جانبها، كانت شركة مياه الشرب بسوهاج قد أصدرت بيانا أكد فيه اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم الدفع بعدد 10 سيارات كسح مياه لشفط المياه المتسربة من كسر خط المياه الناقل 700 ملى بشارع الجمهورية، وأن خط المياه يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وأنه أثناء ضغط الخط بالمياه أثناء أعمال الاختبار والتجارب حدث كسر بأحد اللحامات التى تربط بين المواسير مما أدى إلى تسرب المياه.

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وأوضح اللواء محمد البدرى، أن تدخل الشركة جاء لاحتواء الأزمة وسحب كميات المياه المتراكمة بالشوارع فى الوقت ذاته قامت شركة المقاولات المنفذة للخط بأعمال الإصلاح.

يذكر أن الخط يعد أطول خط ناقل للمياه على مستوى المحافظات إذ يبلغ طوله حوالى 45 كيلو متر تقريبا، ويبدأ من محطة مياه غرب سوهاج لينقل المياه إلى مركز جزيرة شندويل والتى تقع على جانب النيل من الناحية الغربية وأن التكلفة الإجمالية للخط بلغت حوالى 800 مليون جنيه.

وعلى جانب، آخر أعلنت محافظة سوهاج حالة الطورئ للسيطرة على الوضع وتم الدفع بقوات الحماية المدنية ومعدات حى شرق وغرب ومعدات شركة مياه الشرب للمساعدة فى الأزمة.



تسريب جديد بخط مياه شارع الجمهورية بسوهاج



تسريب جديد بخط مياه شارع الجمهورية بسوهاج



تسريب جديد بخط مياه شارع الجمهورية بسوهاج



تسريب جديد بخط مياه شارع الجمهورية بسوهاج



تسريب جديد بخط مياه شارع الجمهورية بسوهاج