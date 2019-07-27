شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تصرف 928 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ 732 عاملا بشركة متعثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، على صرف 928 ألفا و353 جنيها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة لـ732 عاملا بالشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية - ريجوا، بمحافظة القاهرة، وذلك لتعثر الشركة فى صرف أجور عمالها، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها، ووفقا للكشوف الواردة من الشركة والمعتمدة من التأمينات.

وتلقى مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، توجيهات بالصرف فورا للعاملين بمقر الشركة بمعرفة صراف المديرية، وبمعاونة الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة، وذلك حتي يتسنى لجميع العاملين بالشركة مواجهة متطلبات المعيشة.

جدير بالذكر، أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة الشركات التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.