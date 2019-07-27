شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..أعضاء البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفارقة يزورون قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزور اليوم، الدفعة الأولى لشباب البرنامج الرئاسى للشباب الافارقة، هيئة قناة السويس، وذلك ضمن برنامج التأهيل للقيادة، بالأكاديمية الوطنية للشباب.

ويتضمن البرنامج الرئاسى للشباب الافارقة، 1000 شابمن مختلف الدول الافريقية، على 10 دفعات، تضم الدفعة الاولى 100 شاب افريقى من مختلف الجنسيات.

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وقامت الاكاديمية الوطنية للشباب، بتدريب الشباب فى عدة ورش ومحاضرات، وفق أحدث البرامج العالمية لتأهيل الشباب للقيادة، كما تم اعداد برنامج سياحى تضمن عدة أماكن بارزة فى القاهرة وخارجها.

وتتضمن زيارة اليوم، الاستماع لعرض حوله عدد من المشاريع القومية، التى قامت بها الدولة بشكل غير مسبوق، مثل قناة السويس الجديدة، والانفاق الجديدة.