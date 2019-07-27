شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة سيحمل الخير لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة التنمية المحلية اجتماعًا بمقر الوزارة لمتابعة الخطوات التنفيذية التى اتخذتها المحافظات لتنفيذ المشروع القومى لإحياء مسار العائلة المقدسة، بحضور قيادات الوزارة ومنسق عام المشروع وممثل وزارة السياحة وممثلين عن المحافظات المعنية بالمشروع وهى القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء وبورسعيد .

وأكد بيان للوزارة اليوم، أن الاجتماع ناقش إجراءات مرحلة التشغيل التجريبى للمسار والتى تضم 5 مواقع أثرية وهى"كنيسة أبو سرجة بمصر القديمة وكنيسة العذراء بالمعادى بمحافظة القاهرة وثلاثة أديرة بوادى النطرون بمحافظة البحيرة وهى دير البراموس ودير السريان ودير الأنبا بيشوى ".

واستعرضت محافظة القاهرة خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية التى قامت بها استعداداً للمرحلة التجريبية للمسار حيث تم تطوير منطقة مصر القديمة وإزالة أكبر مقلب قمامة لقطاع غرب القاهرة وتحويله الى حديقة مفتوحة يتم تطويرها لتصبح متصل سياحى بين مجمع الأديان ومتحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة، كما يجرى العمل على تشجير طريق مسار العائلة بالمناطق المحددة، وإقامة مرسى سياحى خاص بكنيسة المعادى ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بها وإضفاء مظهراً تراثياً وجمالياً للمنطقة .

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كما قامت محافظة البحيرة برصف وتوسعة الطريق المؤدى إلى الأديرة الثلاث بطول 1.5 كيلومتر وإنارته على الجانبين ويجرى زراعة نخل على طول الطريق وتزويد الطريق بلوحات إرشادية موضح عليها أيقونة العائلة المقدسة والتى توضح معالم المدينة السياحية أمام مدخل مدينة وادى النطرون بطريق القاهرة الإسكندرية، ويجرى تصميم مخيمات توحى الى العصور القبطية كنقاط استراحة للسائحين داخل ساحات الأديرة الثلاث .

وقدمت المحافظات خلال الاجتماع عرضاً متكاملاً لأهم الأنشطة والإجراءات التى قاموا بها لتنفيذ المشروع الذى يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تم رصف العديد من الطرق وتطوير المناطق المحيطة بنقاط مسار العائلة المقدسة داخل محافظاتهم وتوفير دورات المياه والاستراحات والخدمات واللوحات الإرشادية على الطرق المؤدية للمسار .

وأكد وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومى لمسار العائلة المقدسة يعد أيقونة الحج المسيحى إلى مصر وهو أطول مسار حج فى العالم داخل دولة واحدة ويكتسب أهمية بالغة فى إطار مباركة بابا الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة لاعتماده ضمن رحلات الحج المسيحى، مشيراً إلى ما سيحمله المشروع من خير لمصر بتنشيطه للسياحة الدينية وخلق فرص عمل وتطوير البنية التحتية للمحافظات التى يمر بها المشروع.

وأضاف أن مراحل مسار العائلة المقدسة تبدأ بمرحلة التشغيل التجريبى بمحافظتى القاهرة والبحيرة ثم المرحلة الأولى وتضم أديرة جبل الطير ودرنكة ودير المحرق بمحافظتى المنيا وأسيوط ثم المرحلة الثانية وتضم باقى محافظات مسار العائلة مثل تل بسطا فى الشرقية وسخا بكفر الشيخ وسمنود بالغربية.