أخبار مصر | عاجل.. بيان هام للأرصاد بشأن طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان هام للأرصاد بشأن طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الشرقية وجنوب البلاد، وتنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 35

دمنهور 25 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 26 31

مطروح 24 32

السلوم 22 32

سيوة 24 40

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 23 37

السويس 25 37

العريش 23 33

رفح 23 32

رأس سدر 25 36

نخل 20 36

نويبع 30 37

طابا 28 36

كاترين 19 33

الطور 27 35

شرم الشيخ 30 39

الغردقة 29 40

مرسى علم 30 37

الفيوم 23 37

بني سويف 23 37

المنيا 25 38

أسيوط 24 38

سوهاج 24 39

قنا 26 40

الأقصر 27 41

أسوان 29 42

أبوسمبل 25 40

الوادى الجديد 25 42

شلاتين 26 40

أبو رماد 26 39

حلايب 28 36

رأس حدربة 28 35

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

Advertisements

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 41

المدينة 31 46

الرياض 27 44

المنامة 31 39

أبوظبى 33 42

الدوحة 30 42

الكويت 32 47

دمشق 17 37

بيروت 27 31

عمان 18 32

القدس 20 29

غزة 24 31

بغداد 27 44

مسقط 30 35

صنعاء 15 28

الخرطوم 28 41

طرابلس 28 34

تونس 24 36

الجزائر 21 29

الرباط 16 24

نواكشوط 23 28

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم

الصغرى العظمى

أنقرة 15 33

إسطنبول 21 29

إسلام آباد 24 31

نيودلهى 26 31

جاكرتا 23 33

بكين 27 36

كوالالمبور 25 32

طوكيو 25 31

أثينا 23 34

روما 22 32

باريس 16 27

مدريد 17 30

برلين 19 28

لندن 15 25

مونتريال 22 31

موسكو 18 27

نيويورك 21 29

واشنطن 20 32