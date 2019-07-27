شكرا لقرائتكم خبر عن وفد منظمة الصحة العالمية يتابع إجراءات مكافحة التراكوما بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اليوم وفد من منظمة الصحة العالمية إدارة مطاي الصحية بالمنيا لمتابعة عمل الفريق المكلف بالقيام بالإجراءات الوقائية والعلاجية من مرض التراكوما.
وأشاد فريق منظمة الصحة العالمية بالمجهود المبذول من 229 فريق طبي، وتوزيع 234 ألف جرعة من عقار الزيثروماكس حتي اليوم منذ بدء الحملة في 21 يوليو بمايعادل 73%من المستهدف.
وقال الدكتور أشرف يعقوب، مدير إدارة مطاي الصحية إن عقار الزيثروماكس عبارة عن مضاد حيوى آمن وقاتل للبكتيريا المسببة للتراكوما وسوف يتم إعطاؤه لكافة المواطنين بمطاي.
يذكر أن مرض التراكوما (الرمد الحبيبي) عبارة عن مرض ميكروب مزمن يصيب بطانة الجفن والقرنية وينتج عنه مضاعفات كالتفات حافة الجفن والرموش للداخل واحتكاكها بالقرنية وبالتالي عتامة القرنية وفقد الإبصار؛ ويتم المسح الطبي لمرض الرمد الحبيبي «التراكوما» بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية والجهات المعينة.
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