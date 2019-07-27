شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهات المستفيدة من إيرادات قانون التصالح فى المخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الحكومة تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء على أرض الواقع منذ أيام عقب إقرار اللائحة التنفيذية، وبموجب القانون ووفقًا للائحة حددت آلية توزيع حصيلة إيرادات قيمة التصالح، وفيما يلى نرصدها بالتفصيل:



"تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية: نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.



كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها".