شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف رواق الدعوة بالجامع الأزهر.. أبرزها إعداد الواعظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضم الجامع الأزهر، العديد من الأروقة ومنها رواق الدعوة، والذى تعددت أهدافه، وهى: 1.متابعة إقامة الشعائر الدينية 1.متابعة إقامة الشعائر الدينية 2. تنسيق ومتابعة خطب الجمعة 3.إعداد خطة الدروس الدعوية لرواد الجامع الأزهر من المصلين 3.إعداد خطة الدروس الدعوية لرواد الجامع الأزهر من المصلين 4. تنظيم المناسبات والاحتفالات الدينية والوطنية Advertisements 5. تنسيق دورة الدروس التربوية من تراجم سيدات بيت النبوة 5. تنسيق دورة الدروس التربوية من تراجم سيدات بيت النبوة 6.تنسيق دورة إعداد الخطيب 7. تنسيق دورة صناعة الداعية 7. تنسيق دورة صناعة الداعية 8. تنسي دورة إعداد الواعظات 9.مسابقة الأبحاث العلمية 9.مسابقة الأبحاث العلمية

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