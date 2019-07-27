شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: برامج إرشادية بحدائق الخضر والفاكهة منعًا لتساقط الثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، تكثيف اللجان وبرامج التوعوية وتوزيع نشرات بحقول زراعات الخضروات والفاكهة الصيفى لمواجهة التقلبات الجوية، موضحا أن مهام اللجان تقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، وتفادًيا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار قبل النضج.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، لـ"الخليج 365"، إن هناك متابعة يومية للمحاصيل الزراعية الصيفية سواء الخضروات أو المحاصيل البستانية ومدى تأثرها بموجة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، مشير إلى أن اللجان الفنية المشكلة تقوم بعمل برامج توعوية للمزارعين والتعريف بالحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وكيفية طرق التسميد والرى للمحاصيل.

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وأضاف "عطا" أن هناك تكليفات بسرعة التدخل والعلاج الفورى فى حالة تأثر المحاصيل بالتغيرات المناخية من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة، بالإضافة إلى عقد ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزارعين، وعمل برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصين فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات.