الرئيس التنفيذي لبعثة الحج: تفويج 923 حاجا من المدينة لمكة المكرمة

محمد اسماعيل - القاهرة - المدينة المنورة- أ ش أ:

قال اللواء عمرو لطفي، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، إنه مع نسائم فجر اليوم السبت، جرى تفويج 923 حاجا إلى مكة المكرمة بعد قضائهم 5 أيام في رحاب المدينة المنورة .

وأوضح الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، في تصريحات لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة، نقل الحجاج مع نسائم الفجر لتفادي سفرهم مع ارتفاع درجات الحرارة في ساعات النهار.

وأضاف أنه جرى تجهيز 22 حافلة حديثة ومجهزة على أعلى مستوى لراحة الحجاج خلال مدة سفرهم إلى مكة المكرمة، مشيرا إلى أنه يتم متابعة خط سير هذه الحافلات عبر تقنية "GPS"؛ تحسبا لأي طوارىء ويجرى ربطها بغرفة العمليات المركزية بمكة المكرمة.

من جانبه، أوضح المقدم أحمد حفني من غرفة عمليات بعثة حجاج القرعة بالمدينة المنورة إبلاغ الحجاج المغادرين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة قبل السفر بـ٢٤ ساعة، مشيرا إلى إبلاغ كل حاج برقم حافلته ومقعده قبل السفر بيوم كامل، منعا لحالات التكدس أمام الحافلات.