شكرا لقرائتكم خبر عن أسقفية الشباب تنظم اليوم اللقاء العام للخريجين بكنيسة السريان بغمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، اليوم السبت، اللقاء العام لشباب الخريجين، وذلك فى كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الارثوذكس بغمرة.

ومن المقرر أن يشارك باللقاء القس فيلوباتير مجدى، راعى كنيسة القديس مارمرقس بمنطقة النزهة، ويحاضر القس كلمة روحية تحت عنوان "ماذا بعد الموت؟".

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ويشارك بحضور اللقاء عدد كبير من شباب وفتيات الكنيسة الأرثوذكسية من عدة محافظات مختلفة، كما يتضمن اللقاء عدة فقرات تشمل: "صلاة وترانيم وتأملات روحية، والتعرف على شفيع الخدمة، بالإضافة إلى أخذ اراء الحاضرين حول بعض النقاط لتطوير الخدمة، وفقرة لتناول وجبة على مائدة واحدة تحت عنوان "أغابى" لأى محبة".

وكانت أسقفية الشباب، قد نظمت الأسبوع الماضى، لقاء الشباب الخريجين، في كنيسة القديس مارمرقس، بجزيرة الكنيسة التى تقع وسط النيل، والشهيرة، بـ"جزيرة الوراق"، وأطلقت الفعاليات، تحت عنوان "تهديف الحياة".