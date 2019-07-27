شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حملات بيطرية للتحصين وتقصى نشط للطيور لمكافحة الأمراض المستوطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملاتها البيطرية لتحصين الطيور والتقصى النشط ضد مرض أنفلونزا الطيور أو الأمراض الوبائية المستوطنة، والتى يقوم بها أطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات دوريًا، سواء كانت فى المزارع، أو قطاع الأهالى، وأسواق الطيور .



وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أنه فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائى بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور .

وأوضحت الخدمات البيطرية، فى تقريرها الشهرى، أن تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور، تهدف إلى السيطرة على المرض، وذلك من خلال إجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور.