شكرا لقرائتكم خبر عن أمن بني سويف يتحفظ على مدير شركة وتاجر وعاطلين بتهمة منح تأشيرات حج «مزورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحفظت مديرية أمن بنى سويف، على مدير شركة سياحة من الجيزة، وتاجر موبيليات، من محافظة القاهرة، وعاطلين من محافظة أسيوط، والغربية، لقيامهم بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، ومنحهم تأشيرات حج «مزورة» مقابل الحصول على مبالغ مالية وسفرهم إلى دولة السعودية وعودتهم دون أداء الفريضة وتحفظت مديرية أمن بنى سويف، على مبالغ مالية بحوزتهم وهاتفين محمول ،وجهاز حاسب إلى بمشتملاته وطابعة كمبوتر.

وكان اللواء زكريا صالح، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارا من المقدم إيهاب زكريا، مفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فرع شمال الصعيد، يتضمن ضبط كل من: محمد .خ. ح. م. 27 سنة، عاطل دبلوم.. مقيم أسيوط ،و أحمد ع. م.ح. 46 سنة، تاجر موبيليات مقيم القاهرة ،والسعداوي ع. ع. 50 سنة، مقيم الغربية ومصطفي م. ع. ن. 56سنة، مدير شركة سياحة ومقرها الحوامدية – الجيزة، وبحوزتهم مبلغ مالي 3600 جنيه مصري – 2 هاتف محمول – جهاز حاسب آلي بمشتملاته – طابعة كمبيوتر، لقيامهم بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، ومنحهم تأشيرات حج مزورة مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية، مما أدى إلى سفرهم إلى دولة السعودية وعودتهم دون أداء الفريضة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم التنسيق وإدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام وتحرير محضر برقم 3 أحوال مركز الفشن، تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة.