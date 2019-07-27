شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل محطة محولات بنى سويف الصناعية لدعم مشروعات الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الكهرباء، أمس، التيار الكهربائي من محطة محولات بني سويف الصناعية فى إطار تحسين أداء الشبكة القومية خاصة فى محافظات الصعيد وتدعيم المنطقة الصناعية فى المحافظة. يذكر أنه تم إنشاء محطة محولات بني سويف الصناعية، خلال 18 شهرا، بهدف تدعيم الشبكة فى منطقة الصعيد وتغذية المنطقة الصناعية الجديدة فى محافظة بني سويف وتخفيف الأحمال عن قطاع الفيوم.

من جانبها أكدت صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، في تصريحات، مواصلة قطاع الكهرباء تنفيذ مشروعات تدعيم الشبكة القومية وفقا للمخطط الزمنى الشامل الذى بدأ تنفيذه منذ عامين بإنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة وتدعيم الخطوط الحالية وإنشاء محطات محولات جديدة وتوسعات للمحطات الحالية؛ لتستوعب القدرات المضافة من محطات توليد التيار الجديدة وتقليل نسبة الفقد فى الشبكة، وتدعيم كل مناطق الجمهورية خاصة فى الصعيد.

وقالت مشالى، إن القطاع نجح فى تنفيذ جزء كبير من الخطة التى تمولها الشركة المصرية لنقل الكهرباء وعدد من مؤسسات التمويل العربية والدولية، لافتةً إلى أنه جار تنفيذ وتحديث ٦ مراكز تحكم جديدة فى الشبكة القومية وهى مركز تحكم إقليمى فى منطقة مصر الوسطى ومصر العليا ومنطقة القناة وتحكم القاهرة الإقليمى والإسكندرية والدلتا.