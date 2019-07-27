شكرا لقرائتكم خبر عن عايز تبقى ضابط.. تعرف على أرقام أكاديمية الشرطة للاستفسار عن أوراق التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت أكاديمية الشرطة خطوط تليفونية مباشرة لتلقى أى استفسارات من الطلاب وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق بالأكاديمية، من خلال الاتصال بـ"24109102، أو 24109117".

ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على مجموع 65%.



وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم، عن موعد تقديم طلبات الالتحاق لأكاديمية الشرطة، وذلك اعتبارًا من الأربعاء 24 يوليو حتى الخميس 15 أغسطس.